Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi - 21 Maggio

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de La Promessa in onda il 21 maggio 2024 su Canale5. Nelle Trame dell’episodio della Soap Cruz vorrà vendicarsi di Margarita, colpevole di essersi vantata troppo del matrimonio di Martina. La marchesa sarà ...

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:25 circa su Canale 5. La promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 14 maggio alle 16:25. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Martina è ancora ...