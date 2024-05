Meteo martedì - rischio nubifragi su parte dell’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 21 maggio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, correnti fredde di matrice groenlandese in discesa verso il Portogallo mantengono in vita una vasta saccatura che si è annidata tra l’Europa centro occidentale, il Mediterraneo centrale e il nord Africa. Una circolazione che continuerà a sfornare temporali destinati a interessare diverse Nazioni tra cui anche l’Italia fino al prossimo weekend. Il vortice attualmente presente sull’Africa Nordoccidentale si fonderà presto con quello visibile tra la Spagna e la Francia per dar vita a una circolazione depressionaria più ampia che nella notte tra oggi e domani collocherà il suo minimo sull’Italia centrale. Questo significa maltempo con fenomeni via via più intensi che inizieranno a bersagliare nuovamente le nostre regioni settentrionali e in aggiunta anche quelle centrali. Domani ...