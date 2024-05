Ucraina - droni russi su Kharki - danni

(Di martedì 21 maggio 2024) 8.00 Nella notte ihanno bombardatov e la regione con id'attacco Shahed. L'attacco, come riferisce Rbc, ha danneggiato le infrastrutture residenziali. A seguito dell'attacco russo, i rottami deiShahed del nemico sono stati registrati in quattro luoghi diversi.. Intanto,il ministero della Difesa russo ha reso noto che la notte scorsa i suoi paracadutisti hanno preso il controllo di una roccafortevicino ad Andreyevka, nella regione di Donetsk, a est. Lo riporta la Tass.

La visita del segretario di Stato Usa serve a rassicurare Kiev sul sostegno militare degli Stati Uniti, sempre più indispensabile davanti al massiccio impiego di uomini e mezzi da parte di Mosca. Intanto in Russia nelle scorse ore un Treno merci è ...

quattro persone sono rimaste ferite stanotte in un attacco di droni russi sulla città Ucraina orientale di Kharkiv , rende noto il governatore dell'omonima regione Oleh Suniehubov su Telegram. Diverse residenze private e garage hanno preso fuoco in ...

Finito il mandato presidenziale di Zelensky. Medvedev: 'E' è un obiettivo legittimo' - Finito il mandato presidenziale di Zelensky. Medvedev: 'E' è un obiettivo legittimo' - Un "usurpatore" e un "obiettivo militare legittimo" per la Russia.

Ucraina, Medvedev: "Zelensky obiettivo legittimo per Russia". LIVE - ucraina, Medvedev: "Zelensky obiettivo legittimo per Russia". LIVE - E' ufficialmente scaduto il mandato del presidente ucraino, che resta però in carica visto che la legge marziale impedisce elezioni. Medvedev lo definisce un "usurpatore" e un "obiettivo militare legi ...

Ucraina, Usa avvertono Kiev: "Russia attaccherà ancora Kharkiv" - ucraina, Usa avvertono Kiev: "Russia attaccherà ancora Kharkiv" - (Adnkronos) - La Russia non si fermerà nella regione di Kharkiv e cercherà di creare una zona cuscinetto al confine con l'ucraina. E' lo scenario che Lloyd Austin, segretario alla Difesa degli Stati ...