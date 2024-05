Zelenskiy alla NATO: “Abbattete i missili russi nei nostri cieli” - Zelenskiy alla NATO: “Abbattete i missili russi nei nostri cieli” - kharkiv, quattro feriti in un attacco di droni russi Quattro persone sono rimaste ferite stanotte in un attacco di droni russi sulla città ucraina di kharkiv, rende noto il governatore dell'omonima re ...

Ucraina, Usa avvertono Kiev: "Russia attaccherà ancora Kharkiv" - Ucraina, Usa avvertono Kiev: "russia attaccherà ancora kharkiv" - (Adnkronos) - La russia non si fermerà nella regione di kharkiv e cercherà di creare una zona cuscinetto al confine con l'Ucraina. E' lo scenario che Lloyd Austin, segretario alla Difesa degli Stati U ...

Morte Raisi, inchiesta su incidente. Iran in lutto, oggi funerali - Morte Raisi, inchiesta su incidente. Iran in lutto, oggi funerali - (Adnkronos) – Si svolgeranno oggi a Tabriz i funerali di Ebrahim Raisi. La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha proclamato cinque giorni di lutto in Iran per la morte del presidente. R ...