Sciame sismico ai Campi Flegrei - oltre 150 scosse e tende in strada A Pozzuoli una notte che non dimenticheremo

Tempo di lettura: < 1 minutoUn misto di rassegnazione e paura , malumore e rabbia , tra la gente di Pozzuoli che si trova ancora in strada , dove è intenzionata a passare la notte, in auto, visto che lo Sciame sismico non sembra fermarsi. C’è chi ...

CAMPI FLEGREI, PICCO - CAMPI FLEGREI, PICCO - Lo sciame sismico in corso nell’area dei Campi Flegrei dalle 19,51 di ieri sera e fino a 31 minuti dopo la mezzanotte ha fatto registrare circa 150 terremoti con magnitudo (Md) maggiore od uguale 0.0 ...

Sciame sismico ai Campi Flegrei, paura per una scossa di magnitudo 4.4 - sciame sismico ai Campi Flegrei, paura per una scossa di magnitudo 4.4 - Prosegue lo sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Nell'arco di 5 ore sono stati oltre 150 i terremoti avvertiti. Le scosse più intense sono ...

Terremoto Campi Flegrei, 150 scosse in 5 ore: paura anche a Napoli. Notte in strada a Pozzuoli, oggi scuole chiuse. «Ce ne saranno altre» - Terremoto Campi Flegrei, 150 scosse in 5 ore: paura anche a Napoli. Notte in strada a Pozzuoli, oggi scuole chiuse. «Ce ne saranno altre» - Terremoto Campi Flegrei, trema anche Napoli. Dalle 19:51 di lunedì 20 maggio lo sciame sismico avvenuto nell'area dei Campi Flegrei ha fatto registrare, fino alle ore 00:31 ...