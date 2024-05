Cambia tutto in 48 ore Sottocorona | le previsioni aggiornate

(Di martedì 21 maggio 2024) Che tempo farà nelle prossime 48-72 ore? Lemeteo di Paolo, nel Tg La7, mostrano una situazione in divenire. Le nuvole che stanno interessando il nord e parte del centro fanno parte di una struttura che "si sta spostando verso est", spiega l'esperto martedì 21 maggio. Nuvolosità che porta precipitazioni: "Al mattino e nel pomeriggio molto intense e abbondanti sulla parte centro orientale del Nord", ma la situazione va verso un'attenuazione nel corso della giornata. Mercoledì 22 maggio resta "una instabilità molto isolata con fenomeni" locali al nord e in particolare al nord-est, deboli piogge al centro e precipitazioni quasi assenti al sud. Insomma, il maltempo è in attenuazione mentre giovedì 23 maggio questa "residua instabilità isolata e sporadica" resiste sulla Penisola, ma per l'appunto le piogge saranno manifestazioni ...

Sempre meno nuvole sull'Italia. Dalle previsioni meteo di Paolo Sottocorona per La7, nel corso del Tg di venerdì 10 maggio, emerge un tempo in miglioramento anche se non mancano zone in cui persiste la pioggia . Le nubi "al nord sono più scure, ...

“Peggioramento marcatissimo” . meteo , le Previsioni di Sottocorona : dove l’Italia sarà travolta – Gli italiani dovranno rivedere i loro programmi, almeno per la prossima settimana. Non è il momento ideale per gite fuori porta o passeggiate in riva ...

Meteo, un inizio di settimana burrascoso. Sottocorona avvisa: "Maltempo forte" - Meteo, un inizio di settimana burrascoso. sottocorona avvisa: "Maltempo forte" - Un fine settimana con qualche pioggia ma tutto sommato stabile lascia spazio a una nuova ondata di maltempo. Paolo sottocorona, in diretta dallo ...

Alluvione in Lombardia, Paolo Sottocorona spiega al Tg La7 perché è successo - Alluvione in Lombardia, Paolo sottocorona spiega al Tg La7 perché è successo - Il meteorologo Paolo sottocorona ha spiegato come e perché sta cambiando il ciclo della pioggia con eventi disastrosi, anche in regioni desertice, come l'ultimo nubifragio in Lombardia.

Russia, Polli sulla rimozione di Shoigu: "Fatti errori importanti a inizio della guerra, qualcuno ha pagato il conto" - Russia, Polli sulla rimozione di Shoigu: "Fatti errori importanti a inizio della guerra, qualcuno ha pagato il conto" - Il vicedirettore dell'ANSA Stefano Polli commenta le ultime notizie dalla Russia con il cambiamento di alcuni ministri da parte del presidente Putin ...