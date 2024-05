FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena ...

Roma, 20 mag. (askanews) – “Non faremo alleanze con chi è contro l’Europa, con chi vuole uscire dall’euro, con chi vuole uscire dalla Nato. È impossibile per noi fare alleanze con chi nel gruppo Identità e democrazia non condivide le nostre idee: ...

Crescono Pd e Fratelli d’ Italia , calano Lega e Movimento 5 Stelle. Il dibattito in tv tra Giorgia Meloni e Elly Schlein forse non si farà mai, dopo lo stop dell’AgCom, ma gli elettori nell’ultima settimana sembrano puntare in maniera crescente sui ...

Il programma della Lega alle elezioni europee 2024: le proposte di Matteo Salvini - Il programma della lega alle elezioni europee 2024: le proposte di Matteo Salvini - La lega alle europee propone una retromarcia totale su agricoltura, case green e auto elettriche. Chiede di difendere i confini Ue dall’immigrazione illegale, e si schiera contro l’esercito comune ...

Di Muro ospita Bruzzone ma non scioglie la riserva - Di Muro ospita Bruzzone ma non scioglie la riserva - Se il deputato venisse eletto in Europa il sindaco potrebbe tornare a Roma. Scullino: «La nostra città non è un ripiego» ...

Cosa c’è nel programma di FdI per le elezioni europee: no al green deal, europa confederale, industria della difesa - Cosa c’è nel programma di FdI per le elezioni europee: no al green deal, europa confederale, industria della difesa - Programma di FdI per le elezioni europee. I 15 punti: dall'economia blu, all'Europa confederale, no al green deal e al green pass ...