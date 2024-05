Campi Flegrei - notte di paura e raffica di scosse | Lesioni agli edifici

(Di martedì 21 maggio 2024) È continuano nellalo sciame sismico che sta interessando i, l'area vulcanica vicino a Napoli che ieri ha fatto registrare una scossa di magnitudo 4.4, la più forte degli ultimi quaran0anni che ha spinto molti a dormire in auto. "Al momento non si segnalano feriti. Rilevate alcunee caduta di calcinacci", si legge in una nota l'unità di crisi del terremoto aidel Dipartimento della Protezione civile diramata nella. "È in corso - si legge - l'allestimento di aree di accoglienza ed è operativo il volontariato. Il Dipartimento è in contatto con le strutture operative e le autorità sul territorio". Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2,8 è stata registrata nella ...

Terremoto Campania: sciame sismico Campi Flegrei - Si allestiscono le zone di attesa con i gazebo e tende -Video - Terremoto Campania: sciame sismico campi flegrei - Si allestiscono le zone di attesa con i gazebo e tende -Video - CRONACA, si allestiscono le zone di attesa nell'area di Pozzuoli per ospitare le persone che non vogliono passare la notte in casa dopo lo sciame sismico che ha interessato la giornata odierna. In via ...

Terremoto Campania: sciame sismico Campi Flegrei. Pozzuoli ripresa dal drone - Video - Terremoto Campania: sciame sismico campi flegrei. Pozzuoli ripresa dal drone - Video - CRONACA, immagini aeree di Pozzuoli riprese dal drone poco prima dell'intensificazione dello sciame sismico che sino ad ora ha fatto registrare un picco di magnitudo 4.4.

Napoli, scuole chiuse per il terremoto (ma non ovunque): ecco dove. Studenti a casa anche a Pozzuoli, Bacoli e Quarto - Napoli, scuole chiuse per il terremoto (ma non ovunque): ecco dove. Studenti a casa anche a Pozzuoli, Bacoli e Quarto - Scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli e Quarto dopo la serie di scosse di terremoto con epicentro campi flegrei. Stesso provvedimento anche in alcune municipalità di ...