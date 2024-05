Schermaglie politiche Meloni contrattacca | Un confronto si farà Ma non sarà un duello tv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 maggio 2024 – Cielo, risorge il? A rivitalizzare il tormentone, è Giorgiain un’intervista a ‘Mattino Cinque’: "Mi dispiace sia saltato. È un’occasione persa. Ha dato fastidio a qualcuno (Giuseppe Conte e Antonio Tajani, ndr ), ne prendo atto. Lo faremo in altro modo". E tutti a chiedersi quale marchingegno abbia in mente. Da sinistra, la presidente uscente della Commisione Ue Ursula von der Leyen, 65 anni, e la premier Giorgia, 47 anni In realtà, dicono nel suo giro che la premier pensi a qualcosa di molto più tradizionale: una distanza, basato su comizi e dichiarazioni. La voluta ambiguità mira probabilmente a tenere alta l’attenzione del corpo elettorale per evitare un astensionismo di massa. Oramai per i partiti le campagne elettorali non si basano sul tentativo di ...