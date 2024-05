I ragazzi dello Snodo imbianchini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Dopo oltre un anno di convivenza tra la città di Erba e le scritte anarchiche con cui erano stati imbrattati alcuni muri, i giovani dell’associazione Losi sono attivati per ripulire la zona all’altezza del civico 7 di via Turati. L’intervento è in programma nel pomeriggio di sabato 25 maggio, grazie alla disponibilità di diversi volontari, giovani e adulti, e sarà sostenuto economicamente dall’associazione, che ha sede presso la stazione di Erba. "Nelle ultime settimane abbiamo organizzato una pulizia delle strade della città di Erba - spiega Simone Pelucchi, presidente de Lo– coinvolgendo diversi giovani, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del prendersi cura dell’ambiente che ci circonda. Nelle prossime settimane ne organizzeremo un’altra con idell’Istituto Enfapi. Visto il successo di tali ...