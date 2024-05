Dolomiti tax - si paghi un ticket d' ingresso per le vette come a Venezia - la proposta degli albergatori

IL VIDEO. Bonifica discariche, Gava: raggiunti risultati storici - IL VIDEO. Bonifica discariche, Gava: raggiunti risultati storici - Un risultato storico: nel 2017 alla struttura abbiamo affidato oltre 81 discariche ed oggi 74 sono chiuse, con un risparmio imponente di fondi per lo Stato, essendo in infrazione con 42 milioni ed ...

Dolomitibus, dopo l'Accademy pronti 9 autisti (ma ne servono ancora e anche meccanici). In arrivo il servizio a chiamata con app o telefonata - dolomitibus, dopo l'Accademy pronti 9 autisti (ma ne servono ancora e anche meccanici). In arrivo il servizio a chiamata con app o telefonata - BELLUNO. Anni difficili per il trasporto pubblico nel Bellunese. Gli autisti scarseggiano, le corse saltano e ancora oggi, dopo il periodo Covid, l'utilizzo da parte degli utenti dei mezzi pubblici è ...

La primavera svizzera ti aspetta: una promo interessante per raggiungerla in treno pagando la metà - La primavera svizzera ti aspetta: una promo interessante per raggiungerla in treno pagando la metà - Con la Promo 2×1 Spring EC si può raggiungere la Svizzera in treno pagando la metà: per fare il pieno della bellezza della primavera ...