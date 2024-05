Salis candidatura ipocrita L' attacco di Marco Rizzo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 21 maggio 2024) È capolista di Democrazia sovrana popolare nella circoscrizione Centro e, da ex pugile, sta lottando con un avversario più forte di lui: superare la soglia del 4%. Tuttavia,, ex deputato comunista è convinto di potersi giocare la partita per un posto al parlamento Ue. Il 6 giugno, chiuderà la campagna elettorale in Piazza dell'Esquilino a Roma., lista travagliata... «Il potere ha fatto il suo lavoro. Il parlamento ha cambiato la legge elettorale il 27 marzo, e il cambiamento ha riguardato solo i partiti che avevano rapporti internazionali con altri partiti. Quindi "fuori" noi e la lista di Santoro. Ricorso al Tar del Lazio: a lui ha dato ragione e a noi torto. Santoro è un amico del sistema, noi no. Poi alla faccia della par condicio, Santoro è andato in televisione nell'ultimo mese più di».A ...