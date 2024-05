Anticipazioni Endless Love - la puntata di oggi 21 Maggio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 21 maggio 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it. Vildan non vuole accettare in alcun modo la moglie del figlio e spera che la storia duri poco. Leyla è pronta a combattere per la sua casa, che presto verrà venduta all’asta, ma non è preoccupata, mentre Kemal teme qualche imbroglio dell’ultimo minuto ed offre alla donna il suo supporto. Chi è Nihan di? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è ...