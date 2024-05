Sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei | notte fuori casa

Terremoto Campania: sciame sismico Campi Flegrei - Si allestiscono le zone di attesa con i gazebo e tende -Video - Terremoto Campania: sciame sismico Campi Flegrei - Si allestiscono le zone di attesa con i gazebo e tende -Video - CRONACA, si allestiscono le zone di attesa nell'area di Pozzuoli per ospitare le persone che non vogliono passare la notte in casa dopo lo sciame sismico che ha interessato la giornata odierna. In via ...

Terremoto Campania: sciame sismico Campi Flegrei. Pozzuoli ripresa dal drone - Video - Terremoto Campania: sciame sismico Campi Flegrei. Pozzuoli ripresa dal drone - Video - CRONACA, immagini aeree di Pozzuoli riprese dal drone poco prima dell'intensificazione dello sciame sismico che sino ad ora ha fatto registrare un picco di magnitudo 4.4.

Napoli, scuole chiuse per il terremoto (ma non ovunque): ecco dove. Studenti a casa anche a Pozzuoli, Bacoli e Quarto - Napoli, scuole chiuse per il terremoto (ma non ovunque): ecco dove. Studenti a casa anche a Pozzuoli, Bacoli e Quarto - Scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli e Quarto dopo la serie di scosse di terremoto con epicentro Campi Flegrei. Stesso provvedimento anche in alcune municipalità di ...