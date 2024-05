Campi Flegrei | centinaia di scosse nella notte - gli scienziati rassicurano | Il magma non sale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 21 maggio 2024)die di paura neizona tra Bacoli e Pozzuoli, con lo sciame sismico, iniziato ieri poco prima delle 2o e che ha fatto registrare una scossa di magnitudo 4.4, la più fortezona dal 1980, alle 20.10. In sono state registrate in via preliminare circa 150 terremoti. I sopralluoghi condotti durante la serata hanno evidenziato piccoli danni agli edifici: alla fine, calcinacci caduti e tanta paura. La popolazione si è riversata in strada, molti hanno preferito dormire in auto senza fare ritorno nelle case e al momento non sono stati segnalati feriti., allarme e scuole chiuse A Pozzuoli e a Bagnoli sono state allestite tendopoli predisposte dalla Protezione Civile. A Bacoli allestita un’area per dare ...