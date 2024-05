Inscrivez-vous à la newsletter quotidienne FIRSTonline - Inscrivez-vous à la newsletter quotidienne FIRSTonline - Un Bologna spumeggiante domina il primo tempo ma poi viene fuori l'orgoglio Juve che corona al 92° la rimonta. Ore cruciali per la proprietà dell'Inter ...

Bolonha-Juve, empate com gols (3-3) e o terceiro lugar continua em disputa. Hoje o futuro do Inter está decidido - Un Bologna spumeggiante domina il primo tempo ma poi viene fuori l'orgoglio Juve che corona al 92° la rimonta. Ore cruciali per la proprietà dell'Inter ...

L'esultanza sfrenata di Montero al gol di Yildiz: aveva già previsto la rimonta della Juventus - Paolo montero non si è riuscito a trattenere dopo il pareggio della Juventus che ha rimontato i tre gol di svantaggio contro il Bologna. L'allenatore bianconero aveva previsto tutto svelando a Chiesa ...