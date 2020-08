Per Boga è corsa a tre tra Napoli, Atalanta e Dortmund. Saranno decisive le cessioni (Di lunedì 10 agosto 2020) E’ corsa a tre per Boga. Sull’esterno del Sassuolo ci sono Napoli, Atalanta e Borussia Dortmund, scrive la Gazzetta. E nella volata Saranno decisive le cessioni. “Il primo club che riuscirà a fare cassa potrà avere le armi giuste per accontentare le richieste del Sassuolo. I neroverdi sono una bottega cara e non hanno intenzione di scendere dal tetto di 40 milioni cash per cedere uno dei pezzi più pregiati della rosa di De Zerbi. Nessuna delle tre pretendenti è ancora arrivata a offrire 40 milioni, ma lentamente tutte stanno alzando la posta, avvicinandosi alle richieste del Sassuolo“. Il Napoli ha già ricevuto un rifiuto all’offerta di 20 milioni più Younes. Il ... Leggi su ilnapolista

napolista : Per Boga è corsa a tre tra Napoli, Atalanta e Dortmund. Saranno decisive le cessioni Sulla Gazzetta. Il Sassuolo vu… - andreatakeapill : RT @CalcioPillole: #Calciomercato #Sassuolo, scatta l’asta per #Boga. Ben tre squadre sarebbero infatti sulle tracce dell’esterno ivorian… - CalcioPillole : #Calciomercato #Sassuolo, scatta l’asta per #Boga. Ben tre squadre sarebbero infatti sulle tracce dell’esterno iv… - Spazio_Napoli : - sportli26181512 : Sassuolo, corsa a tre per Boga: la richiesta: Corsa a tre per Jeremie Boga: secondo La Gazzetta dello...… -