Nasce Javier Zanetti, la più grande bandiera dell’Inter – 10 agosto 1973 – VIDEO (Di lunedì 10 agosto 2020) Il 10 agosto 1973 a Buenos Aires Nasce Javier Zanetti, instancabile esterno destinato a diventare la più grande bandiera dell’Inter Il 10 agosto 1973, nell’argentina Buenos Aires, Nasce Javier Adelmar Zanetti. Un fuoriclasse del suo ruolo, quello di terzino, che scriverà la propria storia soprattutto in Italia. E all’Inter, di cui diventerà una delle bandiere più straordinarie, in particolare. Con 1.114 partite ufficiali disputate, El Tractor vanta il quarto posto nella speciale graduatoria dei calciatori più presenti in campo. Ben 615 (di cui addirittura 137 consecutive) delle quali nella sola Serie A. Nerazzurro nel ... Leggi su calcionews24

Sabato 1 agosto nell’incredibile scenario dell’Abbazia di Sant’Antimo uno spettacolo trascinante, fatto di musiche, di storie e di esperienze di vita Una location unica al mondo per uno spettacolo den ...

Javier Edgardo Girotto nasce a Cordoba (Argentina) e comincia a studiare il sax all’età di dieci anni, percorso che lo porta a specializzarsi presso il Conservatorio Provinciale di Cordoba in sax e ...

Javier Edgardo Girotto nasce a Cordoba (Argentina) e comincia a studiare il sax all'età di dieci anni, percorso che lo porta a specializzarsi presso il Conservatorio Provinciale di Cordoba in sax e ...