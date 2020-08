Cosa sappiamo sugli scontri in Bielorussia: dai presunti morti ai «bambini» arrestati e altre stranezze (Di lunedì 10 agosto 2020) In Bielorussia il presidente Alexander Lukashenko ha vinto le elezioni con circa l’80% dei voti, ancora una volta. Nulla di nuovo per colui che viene definito «l’ultimo dittatore» e tiranno del continente europeo. Ma questa volta qualCosa di diverso c’è: oltre ad aver negato e minimizzato l’emergenza Coronavirus, portando a insinuare un tentato atto di corruzione nei suoi confronti per imporre il lockdown nel Paese, non ha più l’appoggio della Russia di Vladimir Putin e si vede. A seguito del risultato elettorale sono iniziate le proteste e gli scontri con l’OMON, l’Unità speciale mobile della polizia bielorussa, portando all’arresto di circa 3mila cittadini, tra questi 50 feriti insieme a 39 agenti. Si parla anche di uno o più ... Leggi su open.online

