Turismo, Confcommercio: “A rischio 1 mln di posti di lavoro” (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una spesa media di 1.022 euro a famiglia, circa 680 euro a persona, “per le vacanze tutte italiane degli italiani”, ma il 20% non prenota per problemi economici e disponibilità di ferie; assenti i turisti stranieri che, tra giugno e settembre, saranno circa 25 milioni in meno dell’anno scorso e praticamente solo di origine europea, con una perdita quindi nell’ordine del 75% dei flussi e ancora più alta per la spesa, visto che a mancare saranno i “ricchi” turisti intercontinentali americani e asiatici. Secondo ConfTurismo Confcommercio quest’anno le vacanze saranno dedicate al “non fare”, al primo posto spiccano il riposo e il contatto con le persone più care, e relegati agli ultimi posti delle preferenze le visite a musei, monumenti e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

