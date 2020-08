Sacchi: “Esonero Sarri? Aveva accettato una ‘mission impossible'” (Di domenica 9 agosto 2020) Arrigo Sacchi ha commentato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'esonero di Maurizio Sarri dalla Juventus. L'ex mister ha commentato in modo abbastanza preciso quanto accaduto analizzando l'esperienza del mister toscano e la scelta della società bianconera.Sacchi: "Sarri Aveva accettato una mission impossible"caption id="attachment 997835" align="alignnone" width="546" Sarri (getty images)/caption"È stato esonerato Sarri: Aveva accettato una 'mission impossible'. Sperava nella pazienza e collaborazione del club, ma i dirigenti juventini come sempre hanno creduto in valori diversi", ha commentato Sacchi. "Il motto della casa è: conta soltanto ... Leggi su itasportpress

