Moto Gp, risultati a sorpresa, Binder su Ktm vince la gara di Brno. Morbidelli secondo, Rossi quinto (Di domenica 9 agosto 2020) vince Bradi Binder a bordo della sua KTM il Motomondiale di Brno in Repubblica Ceca. gara incredibile per il sudafricano della KTM: partito dalla settima posizione, sale la classifica e rimonta il vantaggio faticosamente accumulato da Franco Morbidelli conquistando il primo posto a solo nove giri dalla fine. Buona prestazione anche per il pilota italiano della Yamaha, che si piazza subito in prima posizione già alla partenza per poi essere superato da una KTM imbattibile. gara da comparsa per Andrea Dovizioso ma ancora peggio Maverick Viñales, partito quinto e già nono al sesto giro. Ottima, invece, la gara di Valentino Rossi, che però viene penalizzato da una brutta qualifica. Conquista sei ... Leggi su ilfattoquotidiano

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Repubblica Ceca, seconda tappa tappa del Mondiale 2020 della MotoGP. Sul circuito di Brno trionfa Brad Binder, che porta la KTM sul primo gradino del podio. Stacc ...

Quarto tempo per l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro che si lascia alle spalle la Yamaha M1 del connazionale Maverick Vinales e alla Ktm del fratello Pol Espargaro. Quarto tempo per l’Aprilia del ...

