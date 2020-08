Coronavirus, Usa: scuole come “cavie” nella gestione del Covid. È caos sulle regole e i prof non vogliono tornare in classe (Di domenica 9 agosto 2020) “Siete parte di un esperimento”. Così Anthony Fauci, direttore del “National Institute for Allergy and Infectious Diseases”, si è rivolto agli insegnanti americani durante una town hall virtuale. come a dire: sarete voi, saranno le scuole, a dirci come gestire nelle prossime settimane la pandemia. Quello che prevale negli Stati Uniti, per ora, è la confusione. Ilfattoquotidiano.it ha raccontato la situazione in Germania, dove è stato impossibile proporre regole univoche ed efficienti. Cosa accade negli Usa? Una situazione analoga, ma con un’aggravante: in molti stati l’epidemia è tutt’altro che sotto controllo. Alcuni distretti scolastici hanno comunque deciso di riaprire le classi. E ogni Stato, ogni città, ogni distretto, ha dato ... Leggi su ilfattoquotidiano

