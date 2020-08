Milano, rissa in zona stazione Centrale: ferito un 28enne (Di sabato 8 agosto 2020) Milano, 8 agosto 2020 - Ancora una rissa zona stazione Centrale a Milano. L'ultimo episodio nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 agosto in via Sammartini. Un giovane di 28 anni è stato trasportato al ... Leggi su ilgiorno

magicaGrmente22 : Milano, 28enne aggredito durante una rissa in via Sammartini, accanto alle Stazione Centrale - CorrCalabria : Distanziamento sul bus Milano-Cariati, scoppia la rissa – VIDEO - RedazioneLaNews : #Milano Litigano per il 'possesso' della casa popolare (occupata abusivamente) - Yogaolic : #Milano Litigano per il 'possesso' della casa popolare (occupata abusivamente) - GiulianaDaniel2 : RT @Yogaolic: Metro di #Milano, a decine senza mascherina e blocco della circolazione per rissa tra 2 ragazzine sul treno -

Ultime Notizie dalla rete : Milano rissa Milano, rissa in zona stazione Centrale: ferito un 28enne IL GIORNO Milano, rissa in zona stazione Centrale: ferito un 28enne

Milano, 8 agosto 2020 - Ancora una rissa zona stazione Centrale a Milano. L'ultimo episodio nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 agosto in via Sammartini. Un giovane di 28 anni è stato trasportato al ...

Milano: 28enne aggredito durante una rissa in via Sammartini, in Stazione Centrale

Un uomo di 28 anni è rimasto ferito al termine di un'aggressione in via Giovanni Battista Sammartini, in zona Stazione Centrale a Milano. L'episodio, come riferito dall'Azienda regionale emergenza urg ...

Milano, 8 agosto 2020 - Ancora una rissa zona stazione Centrale a Milano. L'ultimo episodio nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 agosto in via Sammartini. Un giovane di 28 anni è stato trasportato al ...Un uomo di 28 anni è rimasto ferito al termine di un'aggressione in via Giovanni Battista Sammartini, in zona Stazione Centrale a Milano. L'episodio, come riferito dall'Azienda regionale emergenza urg ...