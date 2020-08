Twitter mette le etichette agli account di funzionari governativi e media controllati dallo stato (Di venerdì 7 agosto 2020) Esempio di un’etichetta di Twitter (immagine: Twitter)Twitter segue l’esempio di Facebook e YouTube: inizia a etichettare gli account dei funzionari governativi e dei media controllati dalle autorità in cinque paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ovvero Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. “Per trasparenza e praticità, stiamo cominciando con un gruppo di paesi limitato e chiaramente definito, prima di espanderci in futuro”, fa sapere sul suo blog. https://Twitter.com/TwitterSupport/status/1291405157838684160?ref src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1291405157838684160%7Ctwgr%5E&ref ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Twitter mette Twitter mette le etichette agli account di funzionari governativi e media controllati dallo stato Wired Italia Twitter ha avuto contatti con TikTok per una fusione, dice il Wall Street Journal

Secondo il quotidiano non è chiaro se il social Usa proseguirà nella trattativa, che riguarderebbe solo le attività americane della piattaforma cinese di scambio di video. Ma gli analisti finanziari d ...

Juve-Lione, il tweet di Lapo Elkann scatena la bufera

Si può trovare qualche motivo per rimanere ottimisti e positivi dopo una simile serata. In casa Juventus sembra si sia arrivati alla resa dei conti, con il presidente Agnelli che ha mandato già un sil ...

