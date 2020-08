Pompeo a metà agosto in Europa: le ragioni e le tappe del viaggio (Di venerdì 7 agosto 2020) Il prossimo lunedì l’influente segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, inizierà un breve ma intenso tour dell’Europa centro-orientale con l’obiettivo di indicare agli alleati americani quali saranno le future tappe del confronto con la Cina e le mosse di Washington nel Vecchio Continente in chiave antirussa (e antitedesca). L’annuncio Pompeo ha dato notizia … Pompeo a metà agosto in Europa: le ragioni e le tappe del viaggio InsideOver. Leggi su it.insideover

