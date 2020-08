MotoGP, Puig: “Marquez si è rotto la placca in titanio aprendo una finestra” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Lunedì scorso Marc, aprendo una finestra a doppia vetrata con il braccio destro, ha fatto uno sforzo eccessivo, così la sua placca si è rotta“. Queste le dichiarazioni del team manager della Honda Hrc, Alberto Puig, che ha smentito la notizia secondo cui la seconda operazione a cui si è dovuto sottoporre Marc Marquez sia stata causata dal rientro anticipato in pista. “Marc ha corso a Jerez seguendo le istruzioni dei medici e sotto la loro supervisione – ha spiegato Puig – I medici non hanno mai pensato che la piastra potesse rompersi, altrimenti né lui sarebbe sceso in pista né la Honda gli avrebbe dato una moto. L’unica cosa positiva è che l’incidente sia successo a casa sua e non qui a Brno perché le conseguenze ... Leggi su sportface

