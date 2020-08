Inter, difesa di ferro: ecco il bunker che vuole Conte (Di venerdì 7 agosto 2020) . Nelle ultime cinque partite Handanovic non ha subito nessun gol Nessuna rete subita nelle ultime cinque partite. L’Inter sta assomigliando sempre di più ad Antonio Conte, soprattutto nella richiesta del tecnico di blindare la difesa. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla compagine nerazzurra: la super difesa – si legge – lancia la squadra milanese tra le favorite per il successo finale in Europa League grazie alla super difesa di mister Conte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

