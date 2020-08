"Tensione sociale vicina". Senaldi avverte il governo: occhio ai "dipendenti pubblici che non lavorano" (Di giovedì 6 agosto 2020) "Io questa rabbia dei sindacati fatico a capirla". Pietro Senaldi, in collegamento con L'Aria Che Tira, non le manda a dire. Per il direttore di Libero "i lavoratori italiani - in piena emergenza coronavirus - sono stati piuttosto sostenuti e agevolati, anche con lo smart working e un sacco di esenzioni dal rientro al lavoro". Agevolazioni che hanno graziato ancora di più gli statali: "Nell'impiego pubblico il lento ritorno al lavoro sta paralizzando molte attività, non ci sono gli impiegati pubblici che lavorano". È qui che viene spontaneo al direttore consigliare ai sindacati di andare oltre le solite richieste e magari dedicarsi alla "responsabilizzazione dei lavoratori". La Tensione sociale è infatti dietro l'angolo: "Se tu non metti le ... Leggi su liberoquotidiano

"Io questa rabbia dei sindacati fatico a capirla". Pietro Senaldi, in collegamento con L'Aria Che Tira, non le manda a dire. Per il direttore di Libero "i lavoratori italiani - in piena emergenza coro ...

