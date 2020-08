Prorogata la data per richiedere il bonus Baby Sitter (Di giovedì 6 agosto 2020) Il voucher Baby Sitter e per i centri estivi è stato prorogato. In un comunicato stampa, L’INPS ha infatti dicharato che la scadenza per presentare la domanda è attualmente fissata entro la fine di questo mese, precisamente per il 31 agosto: “La Legge di conversione del decreto Rilancio Italia ha infatti esteso a tale data il periodo per il quale è possibile usufruire del bonus Baby-sitting e centri estivi. Potranno quindi essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di Baby-sitting svolte dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020.” La data in ... Leggi su quotidianpost

Bonus baby sitter, arriva la proroga. Il voucher può essere riconosciuto anche a nonni e parenti

Bonus baby sitting: arriva la proroga. L'Inps ha annunciato che la misura introdotta con il decreto rilancio per le famiglie con figli inferiori ai 12 anni è stata prorogata fino al 31 agosto 2020

