Acquaroli avanti di 8 punti nelle Marche, testa a testa Fitto – Emiliano in Puglia: il centrodestra punta a sbancare (Di giovedì 6 agosto 2020) Il centrodestra dato per favorito in Liguria e in Veneto dove le amministrazioni uscenti sono di centrodestra. Sovranisti al testa a testa in Toscana. Mentre in Campania De Luca è avvantaggiato. Il centrodestra punta a sbancare soprattutto nelle roccaforti rosse. Secondo l’ultimissimo sondaggio politico realizzato da Noto, il partito di Giorgia Meloni ha ottime possibilità di far cadere la storica roccaforte della sinistra nelle Marche, dove il candidato di Fratelli d’Italia Francesco Acquaroli, è dato in vantaggio con il 48%. Lo sfidante di centrosinistra, Maurizio Mangialardi, è invece staccato di 8 punti, ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Acquaroli avanti Acquaroli avanti di 8 punti nelle Marche, testa a testa Fitto - Emiliano in Puglia: il centrodestra punta a La Prima Pagina Acquaroli avanti di 8 punti nelle Marche, testa a testa Fitto – Emiliano in Puglia: il centrodestra punta a sbancare

Il centrodestra dato per favorito in Liguria e in Veneto dove le amministrazioni uscenti sono di centrodestra. Sovranisti al testa a testa in Toscana. Mentre in Campania De Luca è avvantaggiato. Il ce ...

"Movimento per le Marche", ecco chi sono

Presentata la lista guidata da Rachele Silvestri, deputata ex 5 Stelle, e Masha Parisciani in appoggio a Francesco Acquaroli .

Il centrodestra dato per favorito in Liguria e in Veneto dove le amministrazioni uscenti sono di centrodestra. Sovranisti al testa a testa in Toscana. Mentre in Campania De Luca è avvantaggiato. Il ce ...Presentata la lista guidata da Rachele Silvestri, deputata ex 5 Stelle, e Masha Parisciani in appoggio a Francesco Acquaroli .