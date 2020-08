Matt Damon, muscoli e surf (alla soglia dei 50 anni) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mezzo secolo. Matt Damon si prepara a festeggiare l’importante traguardo cavalcando le sue amate onde di Malibù, dopo l’obbligato stop a causa del lockdown: l’attore, che spegnerà cinquanta candeline il prossimo ottobre, è stato infatti paparazzato sulla celebre spiaggia californiana, con la tavola sotto al braccio e una muta indossata solo per metà, lasciando scoperta la parte superiore del fisico. Leggi su vanityfair

TimeGrabber : @TheAcademy Matt Damon and Danny Devito - drivevolleys : Leo DiCaprio, Brad Pitt and Matt Damon !!! - claukomskaikru : @ahnyoongi Mmmh guarda direi Matt?????? no ovviamente Damon - melchiormols : Leonardo Dicaprio Matt Damon Johnny Deep - vogliotrichechi : @AlteaZucchini Il talento di mr ripley Ma anche Will Hunting Ho un debole per matt damon ahahahha -

Ultime Notizie dalla rete : Matt Damon Matt Damon, muscoli e surf (alla soglia dei 50 anni) Vanity Fair.it Auguri CIAK! Le nostre cover più belle: era il 1998

Quell’anno Steven Spielberg ci porta con Tom Hanks e Matt Damon nel fuoco della Normandia in Salvate il soldato Ryan e Jim Carrey, diretto da Peter Weir, ci fa sentire tutti un po’ più vulnerabili ...

The Martian: Matt Damon

09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...

Quell’anno Steven Spielberg ci porta con Tom Hanks e Matt Damon nel fuoco della Normandia in Salvate il soldato Ryan e Jim Carrey, diretto da Peter Weir, ci fa sentire tutti un po’ più vulnerabili ...09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...