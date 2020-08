Inter-Getafe di Europa League, dove vederla in TV stasera (Di mercoledì 5 agosto 2020) È l'ottavo di finale in gara unica di UEFA Europa League, si gioca nel campo neutro di Gelsenkirchen: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta dalle 21 Leggi su ilpost

