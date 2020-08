Imposta la chiusura del Consolato cinese a Houston (Usa) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Consolato generale della Repubblica popolare cinese a Houston (Texas) con il Console Cai Wei ha 72 ore di tempo per chiudere. La notizia è stata data dal Dipartimento di Stato americano in poche ore , ma un giornale locale della città texana aveva riferito che i funzionari della sede diplomatica avevano già cominciato a bruciare i documenti, come mostrato da un video apparso in rete e come confermato dagli stessi Vigili del Fuoco di Houston che sono giunti sul luogo senza però poter intervenire, trattandosi di un edifico dotato di extraterritorialità, come per tutti quelle delle legazioni straniere. Washington ha giustificato la decisione, come riporta il New York Times, a causa delle ripetute violazioni cinesi della sovranità americana, tra cui si annoverano “massicce ... Leggi su ildenaro

Toscana. Guida su appalti e servizi: nuovi strumenti per garantire qualità e buona occupazione amiatanews.it Obbligo o facoltà di barriere divisorie nei locali: la scelta del credito d'imposta tra adeguamento e sanificazione

Entrambi i crediti d’imposta cui lei si riferisce sono stati istituiti con il decreto Rilancio (decreto – legge n. 34 del 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020) al fine di favorire l’adozi ...

Bar e ristoranti nel mirino: chi contravviene alle distanze presto sanzionato anche con la chiusura

Bar e ristoranti di Nizza nel mirino del comune: presto potrebbero scattare chiusure e soppressione di parte dei dehors ... spazi dovuta all’applicazione delle misure barriere che impongono ...

