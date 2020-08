NBA – Davis e LeBron James trascinano i Lakers, Gallinari brilla ma OKC va ko con Denver: vincono i Pelicans di Melli (Di martedì 4 agosto 2020) Vittoria agevole nella notte NBA per i Los Angeles Lakers che, trascinati da un super Anthony Davis, superano senza patemi Utah e conquistano aritmeticamente il primo posto a Ovest. Foto getty / PoolArchiviato il ko incassato contro i Raptors, LeBron James e compagni tornano a sorridere, preparandosi al meglio per i playoff che inizieranno tra dieci giorni. Il Prescelto segna 22 punti con 9/16 al tiro, 8 rimbalzi e 9 assist mentre fa ancora meglio Davis che si arrampica a quota 42 in 39 minuti. vincono e convincono anche i Pelicans, che stendono Memphis e riaprono la corsa per i posti disponibili al play-in d’accesso ai playoff. Sono 24 i punti di Brandon Ingram, a cui si aggiungono i 23 di un ritrovato Zion Williamson, rimasto in campo per ... Leggi su sportfair

Tornano a correre i Los Angeles Lakers, che dimenticano il ko con i Raptors battendo 116-108 gli Utah Jazz nel nome di Anthony Davis (42 punti). Continua invece a vincere Toronto, che stende anche ...

