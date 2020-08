Incendi, notte di paura a L’Aquila: roghi verso il centro, gente in strada [FOTO] (Di martedì 4 agosto 2020) Resta difficile la situazione all’Aquila per gli Incendi, di origine dolosa, che da giorni stanno flagellando i boschi vicini il capoluogo di regione abruzzese. E’ stata una lunga notte di preoccupazione: le operazioni di spegnimento con canadair ed elicotteri sono riprese questa mattina. I roghi, divampati lo scorso 30 luglio a Fosso delle Pescine, nei pressi della frazione di Arischia, e sabato a Monte Cozza, zona frazione di Cansatessa e Pettino, con le fiamme a 200 metri dal popolosi quartiere del capoluogo. A Pettino questa notte molte persone in strada lungo via del Castelvecchio, via Sfrizzoli e in altre che sono alle pendici della pineta. C’è timore che le fiamme possano arrivare alla zona di Madonna Fore e San Giuliano, molto frequentata dagli aquilani, ... Leggi su meteoweb.eu

repubblica : Incendi L'Aquila, notte di paura: roghi verso centro abitato, gente in strada. Chiesto stato di emergenza [di ALBER… - Adnkronos : Incendi, notte di paura a #LAquila: gente in strada - VELIAGT : RT @Radio1Rai: Incendi #LAquila. Notte di paura per due vasti roghi che minacciano il centro abitato. Sindaco chiede lo stato d'emergenza e… - Radio1Rai : Incendi #LAquila. Notte di paura per due vasti roghi che minacciano il centro abitato. Sindaco chiede lo stato d'em… - valentinadigrav : RT @Adnkronos: Incendi, notte di paura a #LAquila: gente in strada -