Resta il distanziamento, caos treni: Italo cancella 8 mila partenze. E si va verso proroga mascherine (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago – Il dietrofront di Speranza sul distanziamento a bordo dei treni scombina i piani vacanzieri agli italiani – come se il 2020 non li avesse già vessati a sufficienza. Sono infatti migliaia (Italo stima di averne lasciati a piedi 8mila) i viaggiatori che nelle giornata di ieri si sono visti cancellare i biglietti da trenitalia e Italo in seguito alla «frenata rapida» tirata dal ministro della Salute, che con un’ordinanza ha mantenuto obbligatorio il distanziamento sui convogli ad Alta Velocità. «Resta sulle Frecce e gli Intercity il distanziamento e il limite del 50% di posti da occupare a scacchiera», questa la marcia indietro del governo ... Leggi su ilprimatonazionale

