Pozzuoli, famiglia piemontese in visita alla Solfatara viene derubata. Il sindaco li ospita (Di lunedì 3 agosto 2020) Una famiglia originaria di Cuneo, in visita a Pozzuoli, è stata derubata di soldi e documenti. Il sindaco è intervenuto in aiuto. Pozzuoli – Una famiglia piemontese, padre, madre e figlio 13enne è stata derubata durante la visita della Solfatara, il vulcano flegreo nei pressi del popoloso comune dell’area metropolitana di Napoli. Furto di soldi e documenti La famiglia, originaria di Cuneo, stava partecipando ad un tour della città flegrea accompagnata da una guida. I tre, presi dallo scattare foto e video, hanno dimenticato lo zaino che custodiva documenti, carte di credito e soldi su un muretto. Sebbene se ne siano ... Leggi su newsmondo

Si è pentito Lino Pagliuca: trema la camorra di Pozzuoli

POZZUOLI – Procolo Pagliuca, detto “Lino”, si è pentito. Il 35enne ras del Rione Toiano dopo 12 anni ininterrotti di carcere ha deciso di collaborare con la giustizia. Attualmente è detenuto nel carce ...

