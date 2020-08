Ilary Blasi e Totti, bacio di fuoco. Francesco: “Sembravi un piranha” (foto) (Di lunedì 3 agosto 2020) La passione brucia sempre ardentemente tra Ilary Blasi e Francesco Totti, una delle coppie celebri più apprezzate e seguite del Bel Paese. C’è chi viene spossato e prosciugato dalla vita coniugale con l’incedere degli anni e chi, come loro, (sono convolati a nozze 15 anni fa e hanno tre figli) mantiene intatto il sentimento e … L'articolo Ilary Blasi e Totti, bacio di fuoco. Francesco: “Sembravi un piranha” (foto) proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

