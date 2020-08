Temptation Island | Karina Cascella contro Pietro Delle Piane: “Meglio stare da sole” (Di sabato 1 agosto 2020) Karina Cascella si è scagliata contro il concorrente di Temptation Island Pietro Delle Piane che ha mancato di rispetto alla fidanzata Antonella Elia. I fans di Temptation Island non hanno minimamente apprezzato il comportamento del concorrente Pietro Delle Piane nei confronti della fidanzata Antonella Elia. L’attore è stato insultato pesantemente sui social per aver attaccato … L'articolo Temptation Island Karina Cascella contro Pietro Delle Piane: “Meglio stare da sole” è ... Leggi su viagginews

Classe 1974, l’ex marito di Manila Nazzaro Francesco Cozza è cosentino ed è un ex calciatore che ha avuto un ruolo predominante in alcune delle squadre più importanti in Italia. Non a caso, è stato ce ...Francesco Cozza, ex marito di Manila Nazzaro, ha tirato una frecciatina rovinosa alla sua ex moglie, dopo che si è sentito chiamare in causa a Temptation Island 7. Una frecciata dal retrogusto velenos ...