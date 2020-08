Abolito il distanziamento sociale sui treni, arriva l’alt del ministro Speranza: “Giusto restino le regole applicate finora” (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo le polemiche – di cui potete leggere in abbondanza di seguito – arriva lo stop alla decisione del Governo di eliminare l’obbligo di distanziamento sui treni a lunga e a media percorrenza, consentendo così ai convogli di viaggiare al 100% della loro capienza. L’alt è arrivato direttamente dal ministro della Salute Roberto Speranza, che … L'articolo Abolito il distanziamento sociale sui treni, arriva l’alt del ministro Speranza: “Giusto restino le regole applicate finora” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

