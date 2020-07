Spadafora: «Riapertura stadi? dipenderà la situazione sanitaria» (Di venerdì 31 luglio 2020) Spadafora è intervenuto a Radio Kiss Kiss per analizzare le parole di Gravina. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla Riapertura degli stadi. Spadafora è intervenuto a Radio Kiss Kiss per analizzare le parole di Gravina. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla Riapertura degli stadi. BISOGNA CAPIRE- «Sull’apertura degli stadi, bisogna ancora capire come evolverà la situazione sanitaria». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

forzaroma : #Spadafora sulla riapertura degli stadi: 'Per ora un discorso fuori dalla realtà' #SerieA - cn1926it : #Spadafora: “La ripartenza della #SerieA a porte aperte è fuori dalla realtà” - MondoNapoli : Spadafora a KKN: “Riapertura stadi? Inutile fare previsioni” - - LALAZIOMIA : - laziopress : Spadafora sulla riapertura degli stadi: “Le fughe in avanti di chi vuole ripartire subito e con gli impianti aperti… -