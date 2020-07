La Polonia spaccata di un leader poco amato (Di venerdì 31 luglio 2020) Andrzej Duda ha vinto le elezioni assicurandosi il potere fino al 2025. Ma resta un presidente di un Paese diviso (quasi metà non lo ha votato), senza il pieno controllo del partito populista e in un'Europa che avrebbe preferito il suo avversario di centrosinistra. E anche il rapporto privilegiato con Donald Trump potrebbe rivelarsi rischioso.È nato a Cracovia, dove si è laureato in legge all'Università Jagellonica nel 2001. Quattro anni dopo ha ottenuto un dottorato presso lo stesso ateneo. Eppure, quando il 12 luglio 2020 è stato rieletto presidente della Polonia, Andrzej Duda non ha festeggiato né al palazzo presidenziale di Varsavia né alla sede del partito Diritto e Giustizia (PiS) che lo ha sostenuto. Le prime celebrazioni si sono tenute nella piccola Pultusk, 70 chilometri a nord di Varsavia, un passato di ... Leggi su panorama

