Coronavirus, Mattarella si appella agli italiani ma sorvola sul rischio contagio causato dai clandestini (Di venerdì 31 luglio 2020) Non possiamo e non dobbiamo dimenticare“, quanto accaduto durante la pandemia “per rispetto dei morti, di chi si è prodigato per curarli, per rispetto dei sacrifici dei nostri concittadini”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del Ventaglio, ammonendo gli italiani (ma non gli immigrati) su un possibile ritorno della pandemia. Mattarella e il rischio contagio Il rischio contagio del Coronavirus è “ancora attuale” come in Italia e nel mondo dimostrano il numero dei morti e dei contagi, ha sottolineato il capo dello Stato. “Sovente, nel corso del tempo, affiora la tendenza a dimenticare, a rimuovere esperienze dolorose ... Leggi su secoloditalia

petergomezblog : Mattarella: “Non possiamo rimuovere la crisi coronavirus. Libertà non è fare ammalare gli altri” - repubblica : Coronavirus, Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri. No alle fake news' [aggiornamento delle 12:15] - Agenzia_Ansa : #Mattarella: 'Da #Ue misure di portata straordinaria. Non possiamo cancellare la crisi dovuta al #coronavirus e non… - Matti8Mattina : RT @Agenzia_Ansa: #Mattarella: 'Da #Ue misure di portata straordinaria. Non possiamo cancellare la crisi dovuta al #coronavirus e non possi… - andrea_falivene : RT @Agenzia_Ansa: #Mattarella: 'Da #Ue misure di portata straordinaria. Non possiamo cancellare la crisi dovuta al #coronavirus e non possi… -