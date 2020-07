Aumento temperatura in Italia negli ultimi 60 anni, la classifica: in testa c’è la provincia di Brindisi, con 3.1 gradi in più (Di venerdì 31 luglio 2020) Brindisi, Roma, Sondrio. E Milano quarta, giù da un podio non invidiabile: quello della provincia in cui le temperature medie sono aumentate di più negli ultimi 60 anni. E’ quanto rivela una indagine dell’Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa/EDJNet diffusa da stopglobalwarming.eu e condotta sulle 110 province Italiane. Oltre a Brindisi, dove l’Aumento è pari a +3.1 gradi rispetto al 1960, c’è Roma con +3 gradi, Sondrio con +2,9 gradi e Milano con 2.8 gradi in più. Secondo quanto riporta in una nota Eumans, il gruppo di attivisti volontari fondati da Marco Cappato, l’incremento complessivo, in Italia, ... Leggi su ilfattoquotidiano

beretta_gio : RT @conteDartagnan: ma il covid non si indeboliva con l’aumento delle temperatura? - conteDartagnan : ma il covid non si indeboliva con l’aumento delle temperatura? - PaucaPalea : @Camillamariani4 @stilgar_it Non preoccuparti, a me capita anche col tiepido e il freddo. Dev'essere il claimetcéin… - SimonVannini : Se avete caldo adesso, sappiate che il 2020 ha preparato per voi un altro aumento della temperatura. - lindatripodi : Quando il resto dell'umanità si sarà estinto a causa dell'aumento della temperatura terrestre, resteremo solo noi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento temperatura Aumento temperatura in Italia negli ultimi 60 anni, la classifica: in testa c’è la provincia di… Il Fatto Quotidiano Meteo: le previsioni del weekend

Sta per fermarsi l'ondata di caldo africano che imperversa sulla nostra regione, sebbene per oggi i bollettini meteo danno codice rosso, con una leggera e temporanea flessione per l'arrivo di nubi e p ...

Scuola, Azzolina: "Didattica a distanza un giorno a settimana". Ok a linee guida da 0-6

Roma, 31 luglio 2020 - "A settembre la scuola tornerà in presenza. La didattica a distanza si può prevedere per solo un giorno a settimana". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, int ...

Sta per fermarsi l'ondata di caldo africano che imperversa sulla nostra regione, sebbene per oggi i bollettini meteo danno codice rosso, con una leggera e temporanea flessione per l'arrivo di nubi e p ...Roma, 31 luglio 2020 - "A settembre la scuola tornerà in presenza. La didattica a distanza si può prevedere per solo un giorno a settimana". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, int ...