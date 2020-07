The Mandalorian, Giancarlo Esposito: “Il Darksaber sarà molto importante nella stagione 2” (Di giovedì 30 luglio 2020) Giancarlo Esposito ha parlato dell'importanza che avrà il Darksaber nella seconda stagione di The Mandalorian. Giancarlo Esposito ha parlato dell'importanza che avrà il Darksaber nella seconda stagione di The Mandalorian. L'attore, che per il ruolo di Moff Gideon ha ricevuto una nomination all'Emmy come miglior ospite in una serie drammatica, ha parlato con Deadline di ciò che possiamo aspettarci dai nuovi episodi alla luce del finale della prima annata, dove Gideon maneggia appunto un Darksaber, un'arma molto importante nel canone di Star Wars come ben sa chi ha visto le serie animate. Queste le parole di ... Leggi su movieplayer

Giancarlo Esposito ha parlato dell'importanza che avrà il Darksaber nella seconda stagione di The Mandalorian. L'attore, che per il ruolo di Moff Gideon ha ricevuto una nomination all'Emmy come ...

L’uragano Netfilx sugli Emmy: 160 candidature. E agli altri cosa resta?

Netflix è il Jep Gambardella del piccolo schermo: non vuole limitarsi a partecipare agli Emmy Awards, i premi americani della televisione; vuole avere il potere di farli fallire. Con 160 nomination (1 ...

