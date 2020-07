“Picchiato da un poliziotto in borghese”, la Questura di Roma ha avviato un’indagine (Di giovedì 30 luglio 2020) Ha fatto il giro dei social la foto di M., 23 anni, che ha raccontato alle pagine di Leggo di esser stato picchiato da un poliziotto in borghese nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio. Secondo il racconto del ragazzo, ripreso anche dalla pagina Facebook ACAD Associazione Contro gli Abusi in Divisa, intorno alle 3 di notte stava rientrando a casa a bordo del suo scooter insieme a un amico dopo una serata trascorsa a Trastevere. Nel viale Marconi sono stati affiancati da una 500 XL grigia al bordo della quale vi erano due uomini. Uno di questi, dopo un gioco di sguardi, avrebbe chiesto a M. cosa avesse da guardare e da quel momento la situazione sarebbe degenerata. “Ti arresto, ti faccio sparare” M. racconta che al “Che ca**o guardi” dell’uomo al volante avrebbe risposto a tono scatenando l’ira di ... Leggi su bufale

