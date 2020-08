Didattica a distanza: cresce la competenza digitale, ma aumentano stress e stanchezza (Di giovedì 30 luglio 2020) Luci e ombre dell'elearning in uno studio Microsoft. Migliora la coesione tra compagni di classe. L’emergenza del modello di approccio, però, genera insicurezza e incremento dell’emotività, sia per gli studenti che per gli insegnanti. E c’è forte apprensione per il futuro Leggi su repubblica

