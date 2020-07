Udinese-Lecce, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alla “Dacia Arena”, Udinese-Lecce scendono in campo per la giornata numero 37 della Serie A: le probabili formazioni della partita La Dacia Arena ospita Udinese-Lecce valida per la 37^ giornata di Serie A. Salvezza conquistata matematicamente per i friulani nel turno precedente, proprio grazie alla sconfitta dei salentini per 3-2 sul campo del Bologna. I ragazzi di Liverani vedono il baratro: servono 2 vittorie negli ultimi 180′ e sperare che il Genoa (distante 4 punti) ne perda una e non vinca l’altra partita a disposizione per sperare in un miracolo sportivo. Fischio d’inizio del match previsto alle ore 19.30 ed il match sarà visibile su Sky. Le probabili formazioni di ... Leggi su zon

