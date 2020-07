Traffico Roma del 29-07-2020 ore 18:30 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Luceverde Roma sulla Pontina alcuni a causa di un incidente in direzione Roma tra Castel Romano e Castel di Decima verso Pomezia rallentamenti a causa dei curiosi sul raccordo anulare per incidente incolonnamenti tra la via Appia e la via Tuscolana verso il bivio per l’1 per Napoli incidente e disagi sulla Via dei Laghi nella zona di Marino un incidente provoca ripercussioni verso Ostia sulla via Cristoforo Colombo via di Malafede e via di Acilia e a Roma un incidente sulla tangenziale est altezza corso Francia potrebbe provocare disagi sulla tratto Urbano dell’a24 rallentato intenso il Traffico tra la tangenziale Tor Cervara Verso il raccordo Traffico intenso sulla Tiburtina anche qui uscendo da Roma o dei trapunte il raccordo anulare stasera dalle 21 ... Leggi su romadailynews

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Scandicci (Km 286) e A1 Svincolo Incisa - Reggell… - LuceverdeRoma : #traffico - SS148 Via Pontina code tra : ?? Pomezia e Via di Decima > Roma ?? Gra e Via di Pratica > Latina #luceverde #Lazio - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svi… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-07-2020 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29-07-2020 ore 17:30 RomaDailyNews C'è una chiazza d'olio, il Comune non ha nessuno per pulire: via Albalonga chiusa da 5 giorni

Transenne e nastri impediscono la libera circolazione sulla via. “Sembra incredibile ma in tutto questo tempo non è stata trovata altra soluzione se non quella di chiudere la strada - ha spiegato Gabr ...

Animali in pericolo, tra maltrattamenti e business sui cuccioli

ROMA - Corse clandestine di cavalli, traffico di cuccioli, combattimenti tra animali, truffe nell'ippica, business dei canili, contrabbando di fauna e bracconaggio, macellazioni clandestine, pesca di ...

Transenne e nastri impediscono la libera circolazione sulla via. “Sembra incredibile ma in tutto questo tempo non è stata trovata altra soluzione se non quella di chiudere la strada - ha spiegato Gabr ...ROMA - Corse clandestine di cavalli, traffico di cuccioli, combattimenti tra animali, truffe nell'ippica, business dei canili, contrabbando di fauna e bracconaggio, macellazioni clandestine, pesca di ...